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29 октября, 15:22

Не лечится: Как распознать СДВГ у ребёнка, объяснил невролог

Невролог Парфёнов: Симптомы СДВГ становятся очевидными к 6-7 годам

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще всего диагностируется у детей, особенно у мальчиков. Он встречается и у взрослых и возникает, как правило, из-за перинатальных патологий, например, если мать болела или злоупотребляла алкоголем при беременности. Выявить болезнь можно по ряду признаков, которые раскрыл врач-невролог Алексей Парфёнов.

«Основные симптомы включают трудности с концентрацией внимания, чрезмерную активность и импульсивное поведение, которое ребёнок не всегда может контролировать», — отметил эксперт.

В беседе с РИА «ФедералПресс» он подчеркнул, что СДВГ характеризуется расстройством поведения и психического развития. Это выражается в неспособности концентрироваться больше 30 минут, выучить уроки, удержать внимание. Ребёнок с СДВГ, как правило, будет небрежным и импульсивным.

Симптомы становятся очевидными к 6-7 годам. Помощь ребёнку требует комплексного подхода разных специалистов. Однако болезнь не поддаётся полному лечению, уверен врач. Тем не менее, можно добиться компенсации и адаптации.

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freepik

Борис Эльфанд
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