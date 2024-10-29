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29 октября, 03:11

Кричит и стучит в дверь: Запертый в квартире ребёнок несколько дней зовёт маму в Приморье

Во Владивостоке ребёнок несколько дней зовёт маму из запертой квартиры

Во Владивостоке жильцы дома на Некрасовской улице сообщили о ребёнке, который уже несколько дней зовёт маму из запертой квартиры. Об этом сообщает Amur Mash.

Во Владивостоке ребёнок несколько дней зовёт маму из запертой квартиры. Видео © Telegram / Amur Mash

По словам соседей, из-за двери доносится стук и сильный детский плач, однако взрослых в квартире не видно и не слышно. В связи с тревожной ситуацией на место выехал участковый.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Анатолий Цейко
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