Кричит и стучит в дверь: Запертый в квартире ребёнок несколько дней зовёт маму в Приморье

Во Владивостоке жильцы дома на Некрасовской улице сообщили о ребёнке, который уже несколько дней зовёт маму из запертой квартиры. Об этом сообщает Amur Mash.

Во Владивостоке ребёнок несколько дней зовёт маму из запертой квартиры. Видео © Telegram / Amur Mash

По словам соседей, из-за двери доносится стук и сильный детский плач, однако взрослых в квартире не видно и не слышно. В связи с тревожной ситуацией на место выехал участковый.