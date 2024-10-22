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22 октября, 12:07

В Ленобласти выброшенный из окна пакет с мусором чуть не убил ребёнка в коляске

Пакет с мусором, который выпал из окна многоквартирного дома в Ленобласти, чуть не убил ребёнка в коляске. Инцидент произошёл в Мурино в ЖК «Эланд», момент попал на камеры видеонаблюдения.

Мусор чуть не упал на ребёнка, который лежал в коляске в Ленобласти. Видео © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

На кадрах видно, как пакет с мусором резко приземляется рядом с коляской, едва не задев младенца. После этого сидевший рядом мужчина поднимается и отвозит коляску в другое место.

В коляске находилась девочка, уточняет Mash на Мойке. Её отец рассказал, что дочь чудом осталась жива — ещё бы пару сантиметров и могла случиться трагедия. Оказалось, что мусор из окна выкинул другой ребёнок. Родители мальчика связались с мужчиной и попросили прощения. Семьи встретятся лично, чтобы урегулировать эту ситуацию.

В Нижнем Новгороде мать избила младенца в коляске
В Нижнем Новгороде мать избила младенца в коляске

А ранее Life.ru писал, что автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Московской области. Годовалый ребёнок получил травмы и был госпитализирован для дальнейшего обследования.

Обложка ©

Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

Дарья Нарыкова
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