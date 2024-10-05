В Подмосковье на пешеходном переходе сбили женщину с коляской

В подмосковном Орехово-Зуево на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с годовалым ребёнком в коляске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в телеграм-канале.

Всё произошло у одного из домов на улице Ленина. По предварительным данным, водитель легковушки 1972 года рождения сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 35-летнюю женщину. Дорогу она переходила с коляской, внутри которой был её годовалый сын.

Ребёнок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.