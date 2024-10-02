Беременная девушка пострадала в кровавом ДТП на петербургском КАД по вине жениха

В Петербурге на 65-м километре КАД около Шушар произошло серьёзное ДТП. Infinity влетела на скорости в грузовик, предварительно известно о троих пострадавших. Среди них беременная девушка, её госпитализировали, сообщает Mash на Мойке.

По информации телеграм-канала, чёрная легковушка врезалась в затормозившую на той же полосе фуру, после чего влетела в два других легковых автомобиля. Свидетели происшествия утверждают, что беременную супругу водителя Infinity и его друга госпитализировали. Сам он не пострадал, но назвал себя ответственным за аварию и разрыдался. Несколько полос на участке перекрыты пострадавшими в аварии автомобилями, на КАД собирается серьёзная пробка.