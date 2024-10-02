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2 октября, 14:57

Беременная девушка пострадала в кровавом ДТП на петербургском КАД по вине жениха

Mash: Беременную девушку госпитализировали после жёсткого ДТП на КАД у Шушар

В Петербурге на 65-м километре КАД около Шушар произошло серьёзное ДТП. Infinity влетела на скорости в грузовик, предварительно известно о троих пострадавших. Среди них беременная девушка, её госпитализировали, сообщает Mash на Мойке.

Жёсткая авария на КАДе с тремя пострадавшими. Видео © Telegram / Mash на Мойке.

По информации телеграм-канала, чёрная легковушка врезалась в затормозившую на той же полосе фуру, после чего влетела в два других легковых автомобиля. Свидетели происшествия утверждают, что беременную супругу водителя Infinity и его друга госпитализировали. Сам он не пострадал, но назвал себя ответственным за аварию и разрыдался. Несколько полос на участке перекрыты пострадавшими в аварии автомобилями, на КАД собирается серьёзная пробка.

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Один человек погиб в ДТП с автобусом молодёжки воронежского «Факела»

Ранее Life.ru рассказывал о том, как 1 октября в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием маршрутного такси и КамАЗа. Пострадали пять человек, троим потребовалась госпитализация, одну из них доставили в реанимационное отделение, ещё двоим оказали помощь на месте.

Обложка ©

Telegram /Mash на Мойке.

Юрий Лысенко
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