Беременная девушка пострадала в кровавом ДТП на петербургском КАД по вине жениха
Mash: Беременную девушку госпитализировали после жёсткого ДТП на КАД у Шушар
В Петербурге на 65-м километре КАД около Шушар произошло серьёзное ДТП. Infinity влетела на скорости в грузовик, предварительно известно о троих пострадавших. Среди них беременная девушка, её госпитализировали, сообщает Mash на Мойке.
Жёсткая авария на КАДе с тремя пострадавшими. Видео © Telegram / Mash на Мойке.
По информации телеграм-канала, чёрная легковушка врезалась в затормозившую на той же полосе фуру, после чего влетела в два других легковых автомобиля. Свидетели происшествия утверждают, что беременную супругу водителя Infinity и его друга госпитализировали. Сам он не пострадал, но назвал себя ответственным за аварию и разрыдался. Несколько полос на участке перекрыты пострадавшими в аварии автомобилями, на КАД собирается серьёзная пробка.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 1 октября в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием маршрутного такси и КамАЗа. Пострадали пять человек, троим потребовалась госпитализация, одну из них доставили в реанимационное отделение, ещё двоим оказали помощь на месте.
Telegram /Mash на Мойке.