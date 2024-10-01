Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Саратове

В Ленинском районе Саратова на улице Буровая у дома №1 столкнулись маршрутка и КамАЗ. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

Последствия ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Мэрия сообщает

«В результате ДТП из маршрутки пострадали пять человек, трое госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь на месте ДТП. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1960 г.р», — написал Юрин в своём телеграм-канале.