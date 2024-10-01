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1 октября, 13:06

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Саратове

ДТП в Саратовской области. Обложка © Telegram / Юрий Юрин

ДТП в Саратовской области. Обложка © Telegram / Юрий Юрин

В Ленинском районе Саратова на улице Буровая у дома №1 столкнулись маршрутка и КамАЗ. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

Последствия ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Мэрия сообщает

Последствия ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Мэрия сообщает

«В результате ДТП из маршрутки пострадали пять человек, трое госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь на месте ДТП. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1960 г.р», — написал Юрин в своём телеграм-канале.

На данный момент на месте ЧП работают спасатели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как уточнили в администрации города, сейчас состояние троих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Кубани грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. Очевидец рассказал, что сразу после ДТП были слышны взрывы, а люди, спасаясь из огня, выбивали окна в автобусе. Среди пострадавших есть дети. СК возбудил уголовное дело.

Александра Мышляева
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