Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Саратове
ДТП в Саратовской области. Обложка © Telegram / Юрий Юрин
В Ленинском районе Саратова на улице Буровая у дома №1 столкнулись маршрутка и КамАЗ. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
Последствия ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Мэрия сообщает
«В результате ДТП из маршрутки пострадали пять человек, трое госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь на месте ДТП. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1960 г.р», — написал Юрин в своём телеграм-канале.
На данный момент на месте ЧП работают спасатели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как уточнили в администрации города, сейчас состояние троих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.
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