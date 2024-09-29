Скорая попала в аварию на Камчатке, есть погибшие
На Камчатке в ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека, четверо ранены
Место ДТП на Камчатке. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки
В Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и нескольких иномарок. Два человека погибли, четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Место ДТП на Камчатке. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки
«По уточнённым данным, водитель Infiniti FX5 при попытке избежать столкновения с движущимся впереди транспортным средством выехал на разделительную полосу, по которой двигалась скорая помощь в попутном направлении с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами без нарушения ПДД», — говорится в сообщении.
В результате произошло столкновение, машину скорой помощи отбросило на встречную полосу. Затем она врезалась в движущийся навстречу автомобиль Toyota Ractis. Погибли водитель «тойоты» и пациент медицинского автомобиля.
Водитель машины скорой помощи, два фельдшера и сопровождающий пациента гражданин попали в больницу в тяжёлом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи.
А ранее Life.ru писал, что два человека пострадали в серьёзной аварии с тремя автомобилями на западе Москвы. Инспектора ДПС и 23-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с травмами головы.