Скорая попала в аварию на Камчатке, есть погибшие

В Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и нескольких иномарок. Два человека погибли, четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Место ДТП на Камчатке. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки

«По уточнённым данным, водитель Infiniti FX5 при попытке избежать столкновения с движущимся впереди транспортным средством выехал на разделительную полосу, по которой двигалась скорая помощь в попутном направлении с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами без нарушения ПДД», — говорится в сообщении.

В результате произошло столкновение, машину скорой помощи отбросило на встречную полосу. Затем она врезалась в движущийся навстречу автомобиль Toyota Ractis. Погибли водитель «тойоты» и пациент медицинского автомобиля.

Водитель машины скорой помощи, два фельдшера и сопровождающий пациента гражданин попали в больницу в тяжёлом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи.