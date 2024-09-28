Три человека погибли при столкновении легковушек на трассе под Нижним Новгородом
В Нижегородской области в результате ДТП погибли 3 человека. Обложка © МЧС России
В районе населённое пункта Туртапка в Нижегородской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
«В результате аварии погибло трое человек», — говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы.
А ранее Life.ru сообщал, как в Татарстане погиб 13-летний квадроциклист, который пытался скрыться от полицейского мотобата, но не справился с управлением. Последние секунды жизни юного лихача запечатлела его нашлемная видеокамера.