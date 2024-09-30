Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с фурой под Красноярском

По факту ДТП в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром, в результате которого погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Кадры с места аварии на Кубани, где погиб один человек. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

«Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара следственного управления СК России по Краснодарскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.