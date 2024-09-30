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29 сентября, 23:14

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с фурой под Красноярском

По факту ДТП в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром, в результате которого погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Кадры с места аварии на Кубани, где погиб один человек. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

«Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара следственного управления СК России по Краснодарскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося.

Стало известно, кому принадлежал попавший в ДТП на Кубани грузовик
Стало известно, кому принадлежал попавший в ДТП на Кубани грузовик

Напомним, ДТП произошло вечером, 29 сентября, на Кубани. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. Известно о 31 пострадавшем, в их числе трое детей.

Обложка ©

Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Оксана Попова
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