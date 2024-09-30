Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с фурой под Красноярском
По факту ДТП в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром, в результате которого погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Кадры с места аварии на Кубани, где погиб один человек. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
«Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара следственного управления СК России по Краснодарскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте аварии работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося.
Напомним, ДТП произошло вечером, 29 сентября, на Кубани. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. Известно о 31 пострадавшем, в их числе трое детей.
Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю