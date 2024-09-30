Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 31 человека
Количество пострадавших в аварии с участием фуры и пассажирского автобуса на Кубани выросло до 31 человека. Информацию об этом привёл региональный оперштаб.
«По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.
Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября на Кубани. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров.
Telegram / 23 МВД