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29 сентября, 21:00

Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 31 человека

Количество пострадавших в аварии с участием фуры и пассажирского автобуса на Кубани выросло до 31 человека. Информацию об этом привёл региональный оперштаб.

«По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.

Разбивали стёкла и выпрыгивали из окон: Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с автобусом на Кубани
Разбивали стёкла и выпрыгивали из окон: Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с автобусом на Кубани

Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября на Кубани. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров.

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Оксана Попова
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