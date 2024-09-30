Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 31 человека

Количество пострадавших в аварии с участием фуры и пассажирского автобуса на Кубани выросло до 31 человека. Информацию об этом привёл региональный оперштаб.

«По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.