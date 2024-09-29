Разбивали стёкла и выпрыгивали из окон: Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с автобусом на Кубани
Одного из пассажиров выбросило из автобуса во время ДТП с большегрузом на Кубани
Фуру буквально разнесло на части после столкновения с автобусом. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Очевидец трагической аварии на трассе в Краснодарском крае рассказал SHOT, что сразу после ДТП были слышны взрывы, а люди, спасаясь из огня, выбивали окна в автобусе. Одного из пассажиров выбросило из автобуса во время мощного удара. Он лежал рядом с проезжей частью до приезда скорой помощи.
«Пришли, когда уже приехали пожарные и МЧС. Говорят, в автобусе все выжили. Разбивали стёкла и выпрыгивали из окон. Так как при столкновении начался пожар. Было слышно 10–15 взрывов», — рассказал свидетель ДТП.
Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель бензовоза погиб, он сгорел заживо. По последним данным, пострадали 25 человек. Известно, что автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор».