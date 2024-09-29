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29 сентября, 19:14

Разбивали стёкла и выпрыгивали из окон: Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с автобусом на Кубани

Одного из пассажиров выбросило из автобуса во время ДТП с большегрузом на Кубани

Фуру буквально разнесло на части после столкновения с автобусом. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фуру буквально разнесло на части после столкновения с автобусом. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Очевидец трагической аварии на трассе в Краснодарском крае рассказал SHOT, что сразу после ДТП были слышны взрывы, а люди, спасаясь из огня, выбивали окна в автобусе. Одного из пассажиров выбросило из автобуса во время мощного удара. Он лежал рядом с проезжей частью до приезда скорой помощи.

«Пришли, когда уже приехали пожарные и МЧС. Говорят, в автобусе все выжили. Разбивали стёкла и выпрыгивали из окон. Так как при столкновении начался пожар. Было слышно 10–15 взрывов», — рассказал свидетель ДТП.

Трое детей пострадали в огненном ДТП с автобусом под Краснодаром
Трое детей пострадали в огненном ДТП с автобусом под Краснодаром

Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель бензовоза погиб, он сгорел заживо. По последним данным, пострадали 25 человек. Известно, что автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор».

Оксана Попова
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