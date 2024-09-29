Разбивали стёкла и выпрыгивали из окон: Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с автобусом на Кубани

Очевидец трагической аварии на трассе в Краснодарском крае рассказал SHOT, что сразу после ДТП были слышны взрывы, а люди, спасаясь из огня, выбивали окна в автобусе. Одного из пассажиров выбросило из автобуса во время мощного удара. Он лежал рядом с проезжей частью до приезда скорой помощи.