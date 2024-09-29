В сгоревшем на Кубани автобусе находились фанаты гандбольного клуба «Виктор»

Автобус, столкнувшийся с фурой под Краснодаром, перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня их команда играла с краснодарским СКИФом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всего в автобусе находилось 49 болельщиков. 11 человек госпитализированы, среди них, предварительно, шестеро детей. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Общее число пострадавших выросло до 25. Медики продолжают оказывать людям помощь на месте аварии.

Обе полосы трассы перекрыты — покорёженной от ДТП фурой и сгоревшим дотла автобусом. На дороге образовалась большая пробка.