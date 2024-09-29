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29 сентября, 18:48

В сгоревшем на Кубани автобусе находились фанаты гандбольного клуба «Виктор»

Автобус после столкновения с фурой на Кубани. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автобус после столкновения с фурой на Кубани. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автобус, столкнувшийся с фурой под Краснодаром, перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня их команда играла с краснодарским СКИФом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всего в автобусе находилось 49 болельщиков. 11 человек госпитализированы, среди них, предварительно, шестеро детей. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Общее число пострадавших выросло до 25. Медики продолжают оказывать людям помощь на месте аварии.

Обе полосы трассы перекрыты — покорёженной от ДТП фурой и сгоревшим дотла автобусом. На дороге образовалась большая пробка.

Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись.

Водитель бензовоза заживо сгорел после столкновения с автобусом на Кубани
Водитель бензовоза заживо сгорел после столкновения с автобусом на Кубани
Наталья Демьянова
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