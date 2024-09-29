Трое детей пострадали в огненном ДТП с автобусом под Краснодаром
Последствия ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Трое несовершеннолетних пострадали в огненном ДТП с автобусом и бензовозом под Краснодаром. Как сообщает SHOT, сейчас их с травмами средней тяжести доставляют в детскую краевую больницу.
Фуру буквально разнесло на части после столкновения с автобусом. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Тем временем медики продолжают оказывать помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации. В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар после ДТП полностью потушен.
Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель грузовика скончался на месте. По нашим данным, в автобусе травмы получили минимум 22 человека. Тем не менее официально сообщается только о пяти пострадавших.