До 22 выросло число пострадавших в огненном ДТП с бензовозом и автобусом на Кубани

Число пострадавших в результате страшной аварии под Краснодаром увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает SHOT.

Спасатели на месте огненного столкновения бензовоза и автобуса в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

По данным телеграм-канала, пострадавших направляют в местную больницу на скорых. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Очевидцы утверждают, что в автобусе могли находиться футбольные фанаты, которые ехали с матча.