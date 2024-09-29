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29 сентября, 18:10

До 22 выросло число пострадавших в огненном ДТП с бензовозом и автобусом на Кубани

SHOT: Число пострадавших в ДТП с бензовозом и автобусом на Кубани выросло до 22

Число пострадавших в результате страшной аварии под Краснодаром увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает SHOT.

Спасатели на месте огненного столкновения бензовоза и автобуса в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

По данным телеграм-канала, пострадавших направляют в местную больницу на скорых. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Очевидцы утверждают, что в автобусе могли находиться футбольные фанаты, которые ехали с матча.

Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись.

Водитель бензовоза заживо сгорел после столкновения с автобусом на Кубани
Водитель бензовоза заживо сгорел после столкновения с автобусом на Кубани
Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Никонов
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