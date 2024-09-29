Стало известно, кому принадлежал попавший в ДТП на Кубани грузовик

Грузовик, который стал участником страшного ДТП на Кубани, принадлежал торговой компании «Магнит». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По информации канала, фанаты гандбольного клуба ехали на трёх автобусах в Ставрополь. Грузовик MAN, принадлежащий «Магниту», врезался в первый из колонны.