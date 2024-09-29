Стало известно, кому принадлежал попавший в ДТП на Кубани грузовик
SHOT: Пострадавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал компании «Магнит»
Грузовик, который стал участником страшного ДТП на Кубани, принадлежал торговой компании «Магнит». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По информации канала, фанаты гандбольного клуба ехали на трёх автобусах в Ставрополь. Грузовик MAN, принадлежащий «Магниту», врезался в первый из колонны.
Тем временем в МВД подтвердили, что участниками аварии стали грузовик MAN и автобус Yutong. Информация о том, что в ДТП попал бензовоз, не подтвердилась.
Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября на Кубани. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. На данный момент известно о 29 пострадавших.
Telegram / МВД 23