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29 сентября, 20:31

Стало известно, кому принадлежал попавший в ДТП на Кубани грузовик

SHOT: Пострадавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал компании «Магнит»

Грузовик, который стал участником страшного ДТП на Кубани, принадлежал торговой компании «Магнит». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По информации канала, фанаты гандбольного клуба ехали на трёх автобусах в Ставрополь. Грузовик MAN, принадлежащий «Магниту», врезался в первый из колонны.

Тем временем в МВД подтвердили, что участниками аварии стали грузовик MAN и автобус Yutong. Информация о том, что в ДТП попал бензовоз, не подтвердилась.

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Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября на Кубани. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. На данный момент известно о 29 пострадавших.

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Telegram / МВД 23

Оксана Попова
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