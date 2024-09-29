Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом и фурой на Кубани выросло до 29

Количество пострадавших в огненном ДТП с участием автобуса и грузовика на Кубани выросло до 29. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

Видео с места ДТП с автобусом на Кубани. Видео © Telegram / 23 МВД

Установлено, что водитель грузовика MAN 1965 года рождения выехал на встречку и столкнулся с автобусом Yutong. После этого произошло возгорание транспортных средств.

«Помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. Установлено, что в ДТП погиб водитель фуры. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.