Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом и фурой на Кубани выросло до 29
МВД: Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 29
Количество пострадавших в огненном ДТП с участием автобуса и грузовика на Кубани выросло до 29. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.
Видео с места ДТП с автобусом на Кубани. Видео © Telegram / 23 МВД
Установлено, что водитель грузовика MAN 1965 года рождения выехал на встречку и столкнулся с автобусом Yutong. После этого произошло возгорание транспортных средств.
«Помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. Установлено, что в ДТП погиб водитель фуры. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель бензовоза погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров.
Telegram / 23 МВД