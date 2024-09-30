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30 сентября, 05:42

Один человек погиб в ДТП с автобусом молодёжки воронежского «Факела»

Один человек погиб, ещё один пострадал в ДТП с автобусом молодёжки воронежского «Факела». Футбольная команда возвращалась с гостевого матча.

По данным SHOT, авария произошла на трассе М-4 «Дон» около трёх часов ночи в субботу. Игроки молодёжки возвращались из Калининграда через Москву на своём фирменном автобусе ZHONG TONG. По дороге водитель врезался в грузовик «ЗиЛ 450850», который ехал перед ним, а тот вылетел на ограждение, а потом в кювет. Водитель самосвала погиб на месте, его пассажира увезли в больницу.

Всего в автобусе находилось 29 пассажиров, никто из футболистов или тренеров не пострадал. Ранее пресс-атташе «Факела» подтвердил, что игроки попали в аварию, когда возвращались с гостевого матча из Калининграда, где сыграли с «Балтикой» в рамках 23-го тура Молодёжной футбольной лиги. «Факел-М» победил со счётом 0:1.

Автобус с командой воронежского «Факела» попал в ДТП с грузовиком
Автобус с командой воронежского «Факела» попал в ДТП с грузовиком

А ранее Life.ru сообщал о ДТП, которое случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. Спустя время стало известно о 31 пострадавшем, 22 понадобилась госпитализация, из них трое — дети.

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Life.ru

Мария Любицкая
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