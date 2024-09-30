Один человек погиб в ДТП с автобусом молодёжки воронежского «Факела»
Один человек погиб, ещё один пострадал в ДТП с автобусом молодёжки воронежского «Факела». Футбольная команда возвращалась с гостевого матча.
По данным SHOT, авария произошла на трассе М-4 «Дон» около трёх часов ночи в субботу. Игроки молодёжки возвращались из Калининграда через Москву на своём фирменном автобусе ZHONG TONG. По дороге водитель врезался в грузовик «ЗиЛ 450850», который ехал перед ним, а тот вылетел на ограждение, а потом в кювет. Водитель самосвала погиб на месте, его пассажира увезли в больницу.
Всего в автобусе находилось 29 пассажиров, никто из футболистов или тренеров не пострадал. Ранее пресс-атташе «Факела» подтвердил, что игроки попали в аварию, когда возвращались с гостевого матча из Калининграда, где сыграли с «Балтикой» в рамках 23-го тура Молодёжной футбольной лиги. «Факел-М» победил со счётом 0:1.
А ранее Life.ru сообщал о ДТП, которое случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. Спустя время стало известно о 31 пострадавшем, 22 понадобилась госпитализация, из них трое — дети.
Life.ru