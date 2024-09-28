Автобус с командой воронежского «Факела» попал в ДТП с грузовиком
СМИ: Автобус молодёжки воронежского «Факела» попал в аварию под Липецком
Автобус с игроками молодёжки воронежского «Факела» столкнулся с грузовиком под Липецком. Обложка © moe-online.ru
Футболисты молодёжной команды воронежского клуба «Факел» попали в ДТП, возвращаясь домой после гостевого матча. Инцидент произошёл под Липецком, когда автобус, в котором находились игроки, столкнулся с грузовиком. Об этом рассказало агентство РИА «Воронеж».
Ситуация стала известна после заявления пресс-службы клуба, которая сообщила об инциденте в субботу, 28 сентября. Пресс-секретарь Виктор Левшаков подтвердил, что все спортсмены остались невредимы.
«По возвращении с гостевого матча действительно автобус с молодёжной командой «Факела» попал в ДТП. Все ребята целы», — отметил он.
Тем временем местное издание «Моё» сообщает, что после столкновения с автобусом погиб водитель грузовика. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее воронежский «Факел» одержал свою первую победу в сезоне Российской премьер-лиги, переиграв «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче. Единственный гол был забит полузащитником Николаем Гиоргобиани на 62-й минуте с штрафного удара. Футболист, перешедший в «Факел» из «Алании» этим летом, отметился настоящим футбольным шедевром