Автобус с командой воронежского «Факела» попал в ДТП с грузовиком

Футболисты молодёжной команды воронежского клуба «Факел» попали в ДТП, возвращаясь домой после гостевого матча. Инцидент произошёл под Липецком, когда автобус, в котором находились игроки, столкнулся с грузовиком. Об этом рассказало агентство РИА «Воронеж».

Ситуация стала известна после заявления пресс-службы клуба, которая сообщила об инциденте в субботу, 28 сентября. Пресс-секретарь Виктор Левшаков подтвердил, что все спортсмены остались невредимы.

«По возвращении с гостевого матча действительно автобус с молодёжной командой «Факела» попал в ДТП. Все ребята целы», — отметил он.

Тем временем местное издание «Моё» сообщает, что после столкновения с автобусом погиб водитель грузовика. Официального подтверждения этой информации не поступало.