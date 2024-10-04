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4 октября, 20:33

ДТП в подмосковной Балашихе унесло жизнь подростка

МВД: Лобовое столкновение в Балашихе унесло жизнь подростка, двое пострадали

Молодой человек 2008 года рождения погиб на месте в ходе ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Молодой человек 2008 года рождения погиб на месте в ходе ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Лобовое столкновение двух автомобилей на Вешняковском шоссе в Балашихе унесло жизнь одного несовершеннолетнего. Информация о ДТП была опубликована в телеграм-канале ГУ МВД по Московской области.

В сообщении указано, что авария произошла около 18:10. Трое подростков находились в момент аварии в качестве пассажиров. Один из них, молодой человек 2008 года рождения, погиб на месте, двое других получили различные травмы. Дорожные инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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Ранее сообщалось, что на 29-м километре Киевского шоссе в Москве столкнулись Dodge Challenger и трактор «Беларус», в результате чего трактор перевернулся, а его водитель сломал позвоночник и был госпитализирован. Автомобиль, принадлежащий 60-летнему москвичу, серьёзно пострадал спереди, но водитель не получил травм.

Кирилл Сосновских
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