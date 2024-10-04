ДТП в подмосковной Балашихе унесло жизнь подростка

Лобовое столкновение двух автомобилей на Вешняковском шоссе в Балашихе унесло жизнь одного несовершеннолетнего. Информация о ДТП была опубликована в телеграм-канале ГУ МВД по Московской области.

В сообщении указано, что авария произошла около 18:10. Трое подростков находились в момент аварии в качестве пассажиров. Один из них, молодой человек 2008 года рождения, погиб на месте, двое других получили различные травмы. Дорожные инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.