ДТП в подмосковной Балашихе унесло жизнь подростка
МВД: Лобовое столкновение в Балашихе унесло жизнь подростка, двое пострадали
Молодой человек 2008 года рождения погиб на месте в ходе ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
Лобовое столкновение двух автомобилей на Вешняковском шоссе в Балашихе унесло жизнь одного несовершеннолетнего. Информация о ДТП была опубликована в телеграм-канале ГУ МВД по Московской области.
В сообщении указано, что авария произошла около 18:10. Трое подростков находились в момент аварии в качестве пассажиров. Один из них, молодой человек 2008 года рождения, погиб на месте, двое других получили различные травмы. Дорожные инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на 29-м километре Киевского шоссе в Москве столкнулись Dodge Challenger и трактор «Беларус», в результате чего трактор перевернулся, а его водитель сломал позвоночник и был госпитализирован. Автомобиль, принадлежащий 60-летнему москвичу, серьёзно пострадал спереди, но водитель не получил травм.