Девочку выбросило из салона: Подростки угнали машину матери приятеля, устроили дрифт и перевернулись

На Сиреневом бульваре в Москве произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял 14-летний подросток. Об этом сообщили в телеграм-канале городской прокуратуры.

Транспортное средство наехало на бордюр и дорожный знак, после чего перевернулось. Госпитализирована 14-летняя пассажирка машины, которую буквально выбросило из салона. С травмами её доставили в медицинское учреждение.

«Прокуратура Восточного административного округа устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе получения подростком доступа к управлению автомобилем», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, предварительно установлено, что один из несовершеннолетних тайно взял ключи от машины своей матери и передал их другу, который оказался за рулём во время аварии.