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2 октября, 20:40

Девочку выбросило из салона: Подростки угнали машину матери приятеля, устроили дрифт и перевернулись

Подростки угнали машину у матери знакомого и попали в аварию в Москве

На Сиреневом бульваре в Москве произошло ДТП с участием 14-летнего подростка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На Сиреневом бульваре в Москве произошло ДТП с участием 14-летнего подростка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На Сиреневом бульваре в Москве произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял 14-летний подросток. Об этом сообщили в телеграм-канале городской прокуратуры.

Транспортное средство наехало на бордюр и дорожный знак, после чего перевернулось. Госпитализирована 14-летняя пассажирка машины, которую буквально выбросило из салона. С травмами её доставили в медицинское учреждение.

«Прокуратура Восточного административного округа устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе получения подростком доступа к управлению автомобилем», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, предварительно установлено, что один из несовершеннолетних тайно взял ключи от машины своей матери и передал их другу, который оказался за рулём во время аварии.

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Анатолий Цейко
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