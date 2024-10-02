Девочку выбросило из салона: Подростки угнали машину матери приятеля, устроили дрифт и перевернулись
Подростки угнали машину у матери знакомого и попали в аварию в Москве
На Сиреневом бульваре в Москве произошло ДТП с участием 14-летнего подростка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На Сиреневом бульваре в Москве произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял 14-летний подросток. Об этом сообщили в телеграм-канале городской прокуратуры.
Транспортное средство наехало на бордюр и дорожный знак, после чего перевернулось. Госпитализирована 14-летняя пассажирка машины, которую буквально выбросило из салона. С травмами её доставили в медицинское учреждение.
«Прокуратура Восточного административного округа устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе получения подростком доступа к управлению автомобилем», — говорится в сообщении.
По данным SHOT, предварительно установлено, что один из несовершеннолетних тайно взял ключи от машины своей матери и передал их другу, который оказался за рулём во время аварии.
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