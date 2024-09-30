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30 сентября, 17:00

Dodge Challenger и трактор «Беларус» врезались на Киевском шоссе в Москве

В Москве произошло столкновение Dodge Challenger и трактора «Беларус». Серьёзно пострадал водитель второго транспортного средства, пишет SHOT, публикуя кадры с места.

Последствия ДТП. Фото © SHOT

Последствия ДТП. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ДТП произошло в районе 29-го км Киевского шоссе, в поселении Московском. Трактор, перевозивший цистерну, перевернулся. В результате аварии водитель сломал позвоночник, его госпитализировали.

Последствия ДТП. Фото © SHOT

Последствия ДТП. Фото © SHOT

У двухлетней легковушки разворочен передок, при этом водитель не пострадал. Иномарка принадлежит 60-летнему москвичу, чаще на ней ездил его 33-летний сын. Кто был за рулём в этот раз, выясняется.

Участники аварии перекрыли четыре полосы Киевского шоссе.

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Николь Вербер
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