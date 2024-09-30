Dodge Challenger и трактор «Беларус» врезались на Киевском шоссе в Москве
В Москве произошло столкновение Dodge Challenger и трактора «Беларус». Серьёзно пострадал водитель второго транспортного средства, пишет SHOT, публикуя кадры с места.
По данным телеграм-канала, ДТП произошло в районе 29-го км Киевского шоссе, в поселении Московском. Трактор, перевозивший цистерну, перевернулся. В результате аварии водитель сломал позвоночник, его госпитализировали.
У двухлетней легковушки разворочен передок, при этом водитель не пострадал. Иномарка принадлежит 60-летнему москвичу, чаще на ней ездил его 33-летний сын. Кто был за рулём в этот раз, выясняется.
Участники аварии перекрыли четыре полосы Киевского шоссе.