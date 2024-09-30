Сгорело всё: Водитель влетевшего в автобус грузовика на Кубани до сих пор не опознан, узнал Life.ru

Личность водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом фанатов гандбольного клуба «Виктор» в Краснодарском крае, до сих пор не установлена. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Огонь уничтожил документы, тело обгорело, а сама фура буквально разлетелась на части. Также телеграм-канал публикует список пострадавших в страшной аварии: