Сгорело всё: Водитель влетевшего в автобус грузовика на Кубани до сих пор не опознан, узнал Life.ru
Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
Личность водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом фанатов гандбольного клуба «Виктор» в Краснодарском крае, до сих пор не установлена. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Огонь уничтожил документы, тело обгорело, а сама фура буквально разлетелась на части. Также телеграм-канал публикует список пострадавших в страшной аварии:
- Верещагина А. 15 лет — подозрение на сотрясение и ушиб мозга, перелом носа.
- Байгельгиев Т. 13 лет — подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
- Котков М. 13 лет — подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, колото-резаные раны ног.
- Сазанова О. 38 лет — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травмы, перелом костей носа.
- Руженцова О., 34 года — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и костей носа.
- Писарева М. 46 лет — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, ожоги 60% тела второй степени, перелом пальцев правой руки.
- Федоров А. 36 лет — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма.
- Мазурина С. 52 года — перелом голени.
- Ежов В. 55 лет — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, ожоги 7% тела второй и третьей степени, перелом костей носа.
- Байгельгиев М., 43 года — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и голеностопного сустава.
- Верещагина Е. 43 года — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки.
- Шаталов В, 45 лет — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, перелом пальца.
- Семенова Е. 39 лет — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, переломы рёбер.
- Сенько Т. А. ,45 лет — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, Перелом предплечья.
- Шамалова К. 42 года — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма.
- Балычева Т. 43 года — резаные раны рук.
- Леденева Ю. 46 лет — резаные раны рук.
- Грязнов Р. 34 года — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, резаные раны предплечья.
- Грязнова А. 21 год — резаные раны рук.
- Коткова А. 37 лет — перелом костей стопы.
- Колодин Р. 58 лет — перелом костей пятки.
- Надин С. 42 года — сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, вывих плечевого сустава.
Ещё девять человек осмотрели на месте, у них ушибы, ссадины и лёгкие ожоги. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, ДТП произошло вечером, 29 сентября, на Кубани. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. Среди пострадавших есть дети. СК возбудил уголовное дело.
Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю