Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 20:26

В Нижнем Новгороде мать избила младенца в коляске

МВД: В Нижнем Новгороде мать-одиночка избила годовалую дочку в коляске

В Нижнем Новгороде полиция установила личность женщины, которая избила младенца в коляске. Ей оказалась 39-летняя мать-одиночка, проживающая в Сормовском районе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошёл на улице Никиты Рыбакова. Установлено, что женщина несколько раз ударила свою годовалую дочь по лицу и голове.

Сотрудники правоохранительных органов проверили место проживания семьи и установили, что в жилище есть всё необходимое для ребенка. Однако на момент проверки мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим обстоятельством, девочку поместили в больницу.

Проверка по факту ненадлежащего обращения матери с ребёнком продолжается. Уполномоченные органы также уведомлены о произошедшем.

Потащил в Польшу через болото: В Калининграде осудили американца за похищение ребёнка
Потащил в Польшу через болото: В Калининграде осудили американца за похищение ребёнка

Ранее мы сообщали о другом случае бытового насилия в Омске. Там пьяный сибиряк с эпилепсией едва не убил молотком 66-летнюю мать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evtushkova Olga

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров