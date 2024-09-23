В Нижнем Новгороде мать избила младенца в коляске

В Нижнем Новгороде полиция установила личность женщины, которая избила младенца в коляске. Ей оказалась 39-летняя мать-одиночка, проживающая в Сормовском районе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошёл на улице Никиты Рыбакова. Установлено, что женщина несколько раз ударила свою годовалую дочь по лицу и голове.

Сотрудники правоохранительных органов проверили место проживания семьи и установили, что в жилище есть всё необходимое для ребенка. Однако на момент проверки мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим обстоятельством, девочку поместили в больницу.

Проверка по факту ненадлежащего обращения матери с ребёнком продолжается. Уполномоченные органы также уведомлены о произошедшем.