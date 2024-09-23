Словил галлюцинации: Пьяный сибиряк с эпилепсией едва не убил молотком 66-летнюю мать

Пьяный житель Омска, страдающий эпилепсией, напал с молотком на мать. Пенсионерке чудом удалось выжить, сейчас она находится в реанимации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Нападение произошло в доме на улице Менделеева. Там 45-летний мужчина перебрал с алкоголем, из-за чего у него начались галлюцинации. Сначала он пытался свести счёты с жизнью, однако у него ничего не вышло. После этого неадекват переключился на 66-летнюю мать.

«Он решил, что для того, чтобы ему умереть, надо убить свою мать. Под действием таблеток, алкоголя и галлюцинаций он схватил молоток и побежал за матерью в подъезд. Там он нанёс ей по голове несколько ударов молотком», — рассказал источник агентства.