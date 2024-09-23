Необщительный фанат аниме: Одноклассники рассказали о подростке, напавшем на школу в Балаганске

Подросток, совершивший нападение на одноклассников в школе № 1 иркутского посёлка Балаганск, увлекается японской культурой, любит мангу и аниме. Одноклассники характеризуют его как замкнутого и необщительного, сообщает SHOT.

Артём, напавший с молотком на одноклассников (слева). Фото © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, нападение произошло в 10:30 на перемене, когда дети переодевались на физкультуру в раздевалке, туда ворвался 13-летний Артём Б. и бросился на одноклассника с молотком, ударив его по затылку. Затем он стал хаотично размахивать молотком и ранил ещё двоих учеников. Школьника смог обезвредить учитель физкультуры.

Пострадали три восьмиклассника, у одного пробита голова, у двоих — травма рук. Всех детей осмотрели на месте медики и отпустили домой. Сам Артём сейчас находится в больнице, у него лёгкие ранения. Известно, что мальчик растёт в благополучной полной семье, у него есть пятилетний брат.