Ещё один школьник напал с молотком на одноклассников

Вооружённый молотком и ножом школьник напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. По данным Mash, ранения получили как минимум три ученика.

На перемене перед физкультурой восьмиклассник набросился на одного из подростков и ударил его по затылку и по рукам. Вскоре прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил нападавшего.