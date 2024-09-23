Ещё один школьник напал с молотком на одноклассников
Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области
Вооружённый молотком и ножом школьник напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. По данным Mash, ранения получили как минимум три ученика.
На перемене перед физкультурой восьмиклассник набросился на одного из подростков и ударил его по затылку и по рукам. Вскоре прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил нападавшего.
Как стало известно Mash, мальчик из хорошей, полной семьи.
А ранее похожий инцидент произошёл в Челябинске. Утром 16 сентября подросток с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал бить одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК возбудил уголовные дела. Life.ru восстановил хронологию нападения на школу.