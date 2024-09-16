Подростка, напавшего с молотком на школу в Челябинске, отправили в психдиспансер
13-летнего Рому, который пытался убить одноклассников и себя, отправили в психдиспансер. Ему проведут экспертизу на вменяемость. По данным SHOT, ранее подросток уже наблюдался у психиатра и школьного психолога. Учителя давно заметили, что Рома ведёт себя странно: плохо учится, не общается с одноклассниками и «у него свой мир в голове». Сначала педагоги думали, что это может быть связано с насилием или проблемами в семье, но версия не подтвердилась — у школьника вполне благополучные родители.
Из школы в Челябинске выносят окровавленные вещи пострадавших. Видео © SHOT
Со временем Рома становился всё больше замкнутым. Он стал одеваться в чёрное. Только после нападения на уроке биологии родители узнали, что их сын был участником новой смертельно опасной игры для детей и подростков, которая распространяется через мессенджеры. На уроки сегодня утром он пришёл в маске. На видео — то, как из учебного заведения выносят окровавленные вещи пострадавших.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он спокойно принёс молоток в рюкзаке и побежал в сторону подростков, начав хаотично наносить удары. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства.
Life.ru