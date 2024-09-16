Подростка, напавшего с молотком на школу в Челябинске, отправили в психдиспансер

13-летнего Рому, который пытался убить одноклассников и себя, отправили в психдиспансер. Ему проведут экспертизу на вменяемость. По данным SHOT, ранее подросток уже наблюдался у психиатра и школьного психолога. Учителя давно заметили, что Рома ведёт себя странно: плохо учится, не общается с одноклассниками и «у него свой мир в голове». Сначала педагоги думали, что это может быть связано с насилием или проблемами в семье, но версия не подтвердилась — у школьника вполне благополучные родители.