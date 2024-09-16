SHOT снял госпитализацию девочки, раненной при нападении в школе Челябинска

Кадры госпитализации 13-летней Леры, которой одноклассник проломил молотком череп на уроке биологии. По данным SHOT, семиклассницу увезли в реанимацию областной детской больницы. Девочка в критическом состоянии. Как нам стало известно, Рома не выбирал целенаправленно жертв. Он вошёл на урок и нападал хаотично. После этого ученик, предварительно, собирался совершить суицид — он проходил смертельный квест. Но завершить "игру" не дала учительница. Нина Семёновна помогла обезвредить ученика.