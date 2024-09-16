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16 сентября, 07:32

SHOT снял госпитализацию девочки, раненной при нападении в школе Челябинска

Кадры госпитализации 13-летней Леры, которой одноклассник проломил молотком череп на уроке биологии. По данным SHOT, семиклассницу увезли в реанимацию областной детской больницы. Девочка в критическом состоянии. Как нам стало известно, Рома не выбирал целенаправленно жертв. Он вошёл на урок и нападал хаотично. После этого ученик, предварительно, собирался совершить суицид — он проходил смертельный квест. Но завершить "игру" не дала учительница. Нина Семёновна помогла обезвредить ученика.

Госпитализация девочки, пострадавшей при нападении на школу в Челябинске. Видео © SHOT

Губернатор Текслер взял на контроль дело о нападении в школе Челябинска
Губернатор Текслер взял на контроль дело о нападении в школе Челябинска

Напомним, за нападение на одноклассников в челябинской школе задержан 13-летний подросток. Известно, что ученик коррекционного учреждения смог пронести через охрану молоток в рюкзаке. Подросток достал своё оружие около 9 утра по местному времени. На входе были металлорамки, но они не сработали на инструмент. Выяснилось, что нападавший мог быть участником «смертельного квеста».

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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