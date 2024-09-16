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16 сентября, 06:41

Губернатор Текслер взял на контроль дело о нападении в школе Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял на личный контроль ситуацию с нападением в школе. Он поручил выяснить, кто позволил ребёнку пронести в школу молоток.

«Большой вопрос, как ученик пронёс в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребёнка детально разобраться в ситуации», — отметил губернатор.

Чиновник отметил, что на месте происшествия работает полиция, там же находится глава города и уполномоченный по правам ребёнка.

В Челябинске школьник без причины набросился на одноклассников с молотком, есть пострадавшие
В Челябинске школьник без причины набросился на одноклассников с молотком, есть пострадавшие

Напомним, за нападение на одноклассников в Челябинске задержан 13-летний мальчик. Известно, что ученик коррекционной школы смог пронести через охрану молоток в рюкзаке. На данный момент он ожидает психолога в здании школы вместе с полицейскими.

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Life.ru

Николай Рюмин
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