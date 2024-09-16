Губернатор Текслер взял на контроль дело о нападении в школе Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял на личный контроль ситуацию с нападением в школе. Он поручил выяснить, кто позволил ребёнку пронести в школу молоток.

«Большой вопрос, как ученик пронёс в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребёнка детально разобраться в ситуации», — отметил губернатор.