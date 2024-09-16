В Челябинске школьник без причины набросился на одноклассников с молотком, есть пострадавшие
SHOT: В Челябинске школьник напал на одноклассников с молотком посреди урока
Школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в Челябинске. Одна из пострадавших в больнице в тяжёлом состоянии.
Как сообщает SHOT, 13-летний ученик коррекционной школы сегодня утром смог пронести в класс молоток. Он достал его из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. Больше всего досталось одной из девочек. Подросток задержан. Его мотивы выясняются.
Ранее Life.ru сообщал о школьнике из Брянска, который неожиданно вышел из себя и напал на одноклассников. Ребёнок устроил погром с дракой посреди урока. Сообщается, что подросток разгневался после замечания учительницы и других учеников, которым он мешал свистом во время занятия.
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