В Челябинске школьник без причины набросился на одноклассников с молотком, есть пострадавшие

Школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в Челябинске. Одна из пострадавших в больнице в тяжёлом состоянии.

Как сообщает SHOT, 13-летний ученик коррекционной школы сегодня утром смог пронести в класс молоток. Он достал его из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. Больше всего досталось одной из девочек. Подросток задержан. Его мотивы выясняются.