Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 06:06

В Челябинске школьник без причины набросился на одноклассников с молотком, есть пострадавшие

SHOT: В Челябинске школьник напал на одноклассников с молотком посреди урока

Школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в Челябинске. Одна из пострадавших в больнице в тяжёлом состоянии.

Как сообщает SHOT, 13-летний ученик коррекционной школы сегодня утром смог пронести в класс молоток. Он достал его из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. Больше всего досталось одной из девочек. Подросток задержан. Его мотивы выясняются.

В Самаре подросток порезал ножом 14-летнюю девочку в парке и сбежал
В Самаре подросток порезал ножом 14-летнюю девочку в парке и сбежал

Ранее Life.ru сообщал о школьнике из Брянска, который неожиданно вышел из себя и напал на одноклассников. Ребёнок устроил погром с дракой посреди урока. Сообщается, что подросток разгневался после замечания учительницы и других учеников, которым он мешал свистом во время занятия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elantseva Marina

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров