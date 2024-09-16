В коррекционной школе Челябинска были металлорамки, но они не засекли молоток

На входе в челябинскую школу установлены рамки металлодетелекторы, но они не сработали на молоток. Тревожную кнопку также не нажимали.

По данным SHOT, сегодня утром 13-летний мальчик положил молоток в рюкзак и спокойно прошёл на первый урок, а уже на занятии достал его и начал хаотично бить одноклассников. Пострадали трое школьников и учительница. 13-летняя девочка в реанимации в тяжёлом состоянии.