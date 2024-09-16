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16 сентября, 07:22

Напавший на школу в Челябинске мальчик мог быть участником «смертельного квеста»

Напавший на одноклассников челябинский подросток мог быть участником «смертельного квеста». Как узнал SHOT, школьник выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство. Но задуманное сегодня до конца он довести не сумел. После нападения его задержали.

В соцсетях мальчик часто размышлял о мировом порядке, силе оружия и свободе слова.

Губернатор Текслер взял на контроль дело о нападении в школе Челябинска
Губернатор Текслер взял на контроль дело о нападении в школе Челябинска

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он достал инструмент из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. По предварительным данным, пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали, на место едут психологи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Александра Вишнякова
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