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16 сентября, 07:10

Челябинский семиклассник проломил молотком череп своей однокласснице

13-летний семиклассник, напавший на детей в челябинской коррекционной школе, проломил череп молотком своей однокласснице. Как пишет SHOT, девочку госпитализировали в реанимацию областной детской клинической больницы, за её жизнь борются врачи.

Как нам стало известно, Рома не выбирал целенаправленно жертв, вошёл в класс и нападал хаотично. Спасать учеников бросилась учительница химии, которая дала подростку отпор. Она тоже пострадала.

В коррекционной школе Челябинска были металлорамки, но они не засекли молоток
В коррекционной школе Челябинска были металлорамки, но они не засекли молоток

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он достал инструмент из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. По предварительным данным, пострадали трое детей, одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии. 13-летнего нападавшего задержали, на место едут психологи.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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