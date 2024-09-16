Челябинский семиклассник проломил молотком череп своей однокласснице
13-летний семиклассник, напавший на детей в челябинской коррекционной школе, проломил череп молотком своей однокласснице. Как пишет SHOT, девочку госпитализировали в реанимацию областной детской клинической больницы, за её жизнь борются врачи.
Как нам стало известно, Рома не выбирал целенаправленно жертв, вошёл в класс и нападал хаотично. Спасать учеников бросилась учительница химии, которая дала подростку отпор. Она тоже пострадала.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он достал инструмент из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. По предварительным данным, пострадали трое детей, одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии. 13-летнего нападавшего задержали, на место едут психологи.