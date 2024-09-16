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Регион
16 сентября, 07:50

После нападения в Челябинске возбуждены дела о халатности и организации убийства

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям «Халатность» и «Организация убийства» по факту нападения ученика коррекционной школы на детей и преподавателя в Челябинске. Об этом сообщает СК по региону.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п."а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается в сообщении.

SHOT снял госпитализацию девочки, раненной при нападении в школе Челябинска
SHOT снял госпитализацию девочки, раненной при нападении в школе Челябинска

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он пронёс инструмент в рюкзаке, и, оказавшись в здании, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. По предварительным данным, пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали, на место едут психологи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

Мария Любицкая
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