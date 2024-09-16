Life.ru узнал, что напавший на челябинскую школу подросток стоял на учёте в психдиспансере
SHOT: Напавший на школу в Челябинске подросток стоял на учёте в психдиспансере
Мальчик, который напал на школу в Челябинске, был «особенным», имел проблемы с психикой и состоял на учёте в психдиспансере. Об этом сообщает SHOT.
Мать подростка, напавшего на школу в Челябинске, увозят в отдел. Видео © SHOT
Родственники подростка рассказали телеграм-каналу, что он всегда был «особенным», поэтому и учился в коррекционной школе. Внешне школьник никак не отличался от сверстников, он был единственным ребёнком в семье. Мама работала медсестрой в больнице, а отец — аппаратчиком на челябинском заводе. Родители почти всегда сопровождали сына из-за его неустойчивого состояния. Сейчас они находятся на допросе
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал без разбора калечить одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух школьниц проломлен череп. Нападавшего задержали, сейчас он находится в психбольнице в сопровождении следователей, где его проверяют на вменяемость. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства. Инцидент прокомментировали в Кремле.
Telegram / Прокуратура Челябинской области