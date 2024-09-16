Life.ru узнал, что напавший на челябинскую школу подросток стоял на учёте в психдиспансере

Мальчик, который напал на школу в Челябинске, был «особенным», имел проблемы с психикой и состоял на учёте в психдиспансере. Об этом сообщает SHOT.

Родственники подростка рассказали телеграм-каналу, что он всегда был «особенным», поэтому и учился в коррекционной школе. Внешне школьник никак не отличался от сверстников, он был единственным ребёнком в семье. Мама работала медсестрой в больнице, а отец — аппаратчиком на челябинском заводе. Родители почти всегда сопровождали сына из-за его неустойчивого состояния. Сейчас они находятся на допросе