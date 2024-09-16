Песков назвал делом правоохранителей разбор нападения на школу в Челябинске
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Разбираться в деталях происшествия в школе Челябинска, где школьник с молотком напал на учительницу и одноклассников, должны органы внутренних дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос об обстоятельствах инцидента.
«Не знаю… Всё-таки скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются происшествием. Мы деталями не располагаем, чтобы как-то комментировать», — заявил пресс-секретарь.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал без разбора калечить одноклассников. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших оперируют.