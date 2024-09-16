Песков назвал делом правоохранителей разбор нападения на школу в Челябинске

Разбираться в деталях происшествия в школе Челябинска, где школьник с молотком напал на учительницу и одноклассников, должны органы внутренних дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос об обстоятельствах инцидента.