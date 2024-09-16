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16 сентября, 09:34

Песков назвал делом правоохранителей разбор нападения на школу в Челябинске

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Разбираться в деталях происшествия в школе Челябинска, где школьник с молотком напал на учительницу и одноклассников, должны органы внутренних дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос об обстоятельствах инцидента.

«Не знаю… Всё-таки скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются происшествием. Мы деталями не располагаем, чтобы как-то комментировать», — заявил пресс-секретарь.

Учительница, скрутившая нападавшего школьника в Челябинске, раскрыла подробности нападения
Учительница, скрутившая нападавшего школьника в Челябинске, раскрыла подробности нападения

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал без разбора калечить одноклассников. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших оперируют.

Александр Юнашев
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