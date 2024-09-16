Учительница, скрутившая нападавшего школьника в Челябинске, раскрыла подробности нападения

Учитель химии Нина Семёновна пыталась спасти учеников, а они в это время спасали её. Весь класс сплотился, защищая друг друга от разъярённого одноклассника Ромы, вооружённого ножом и молотком. Пострадавший педагог Нина Семёновна рассказала SHOT, что Рома влетел на урок биологии за 5 минут до начала перемены, он орал что-то неразборчивое и в первую очередь набросился на одноклассницу Леру. Ей он перерезал горло и проломил череп. Учительница среагировала быстро и дала отпор напавшему ученику. В это время её саму от Ромы защитил ученик Андрей. Парень и учительница госпитализированы. У женщины перелом пальца, травмы плеча, головы и предплечья.