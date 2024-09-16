Учительница, скрутившая нападавшего школьника в Челябинске, раскрыла подробности нападения
Учительница школы в Челябинске заявила, что класс сплотился против нападавшего
Учитель химии Нина Семёновна пыталась спасти учеников, а они в это время спасали её. Весь класс сплотился, защищая друг друга от разъярённого одноклассника Ромы, вооружённого ножом и молотком. Пострадавший педагог Нина Семёновна рассказала SHOT, что Рома влетел на урок биологии за 5 минут до начала перемены, он орал что-то неразборчивое и в первую очередь набросился на одноклассницу Леру. Ей он перерезал горло и проломил череп. Учительница среагировала быстро и дала отпор напавшему ученику. В это время её саму от Ромы защитил ученик Андрей. Парень и учительница госпитализированы. У женщины перелом пальца, травмы плеча, головы и предплечья.
По словам Нины Семёновны, раньше Рома никогда не вёл себя агрессивно, он был спокойным. Преподает у класса Ромы педагог уже несколько лет. Единственные проблемы у подростка были с общением. Одноклассники с ним не дружили и парню пришлось искать приятелей в соцсетях.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу с молотком и начал без разбора калечить одноклассников. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших оперируют.