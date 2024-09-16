Подросток, напавший на школу в Челябинске, активно искал друзей в Сети
13-летний Рома, напавший на учеников и учителя, регулярно искал друзей в соцсетях. В объявлениях писал о себе, что он добрый и хочет познакомиться с пацанами своего возраста. Парень был замкнутым и почти не общался со сверстниками. В классе с парнем никто не дружил. Об этом пишет SHOT.
Объявления о поиске друзей, которые давал напавший на школу в Челябинске подросток. Фото © SHOT
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу с молотком и начал без разбора калечить одноклассников. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших оперируют.
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