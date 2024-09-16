Подросток, напавший на школу в Челябинске, активно искал друзей в Сети

13-летний Рома, напавший на учеников и учителя, регулярно искал друзей в соцсетях. В объявлениях писал о себе, что он добрый и хочет познакомиться с пацанами своего возраста. Парень был замкнутым и почти не общался со сверстниками. В классе с парнем никто не дружил. Об этом пишет SHOT.