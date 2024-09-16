Пострадавших при нападении в Челябинске прямо сейчас оперируют, узнал Life.ru

Количество пострадавших при нападении на школу в Челябинске увеличилось до пяти. Это четверо семиклассников и учительница.

Сейчас, по данным SHOT, оперируют двух девочек: 13-летнюю Лере. Ей Рома перерезал горло ножом и проломил череп. Также хирурги борются за жизнь второй семиклассницы — Маши. У неё травма черепа, открытая рана. Медики оценивают состояние школьниц как тяжёлое. У остальных пострадавших менее серьёзные травмы.