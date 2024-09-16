Пострадавших при нападении в Челябинске прямо сейчас оперируют, узнал Life.ru
Число пострадавших при нападении в школе Челябинска увеличилось до пяти
Количество пострадавших при нападении на школу в Челябинске увеличилось до пяти. Это четверо семиклассников и учительница.
Пострадавшая Лера. Фото © SHOT
Сейчас, по данным SHOT, оперируют двух девочек: 13-летнюю Лере. Ей Рома перерезал горло ножом и проломил череп. Также хирурги борются за жизнь второй семиклассницы — Маши. У неё травма черепа, открытая рана. Медики оценивают состояние школьниц как тяжёлое. У остальных пострадавших менее серьёзные травмы.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу с молотком и начал без разбора калечить одноклассников. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства.