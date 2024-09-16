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16 сентября, 08:51
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Пострадавших при нападении в Челябинске прямо сейчас оперируют, узнал Life.ru

Число пострадавших при нападении в школе Челябинска увеличилось до пяти

Количество пострадавших при нападении на школу в Челябинске увеличилось до пяти. Это четверо семиклассников и учительница.

Пострадавшая Лера. Фото © SHOT

Пострадавшая Лера. Фото © SHOT

Сейчас, по данным SHOT, оперируют двух девочек: 13-летнюю Лере. Ей Рома перерезал горло ножом и проломил череп. Также хирурги борются за жизнь второй семиклассницы — Маши. У неё травма черепа, открытая рана. Медики оценивают состояние школьниц как тяжёлое. У остальных пострадавших менее серьёзные травмы.

Подростка, напавшего с молотком на школу в Челябинске, отправили в психдиспансер
Подростка, напавшего с молотком на школу в Челябинске, отправили в психдиспансер

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу с молотком и начал без разбора калечить одноклассников. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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