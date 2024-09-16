29 минут ужаса: Восстановлена хронология нападения подростка с молотком на школу в Челябинске

Телеграм-канал SHOT восстановил хронологию нападения на коррекционную школу в Челябинске. 13-летний ученик с молотком и ножом в рюкзаке прошёл через отключённые рамки металлоискателя в 08:48 по местному времени.

Полицейские у школы в Челябинске, где произошло нападение. Видео © SHOT

Ещё через две минуты, в 08:50, школьник ворвался в кабинет посреди урока биологии и напал на одноклассников. В 09:03 ученикам и учительнице удалось отбиться от нападавшего и он выбежал из кабинета. В 09:05 51-летняя женщина-охранник услышала крики и нажала тревожную кнопку.