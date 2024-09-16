29 минут ужаса: Восстановлена хронология нападения подростка с молотком на школу в Челябинске
SHOT опубликовал хронологию нападения подростка с молотком на школу в Челябинске
Телеграм-канал SHOT восстановил хронологию нападения на коррекционную школу в Челябинске. 13-летний ученик с молотком и ножом в рюкзаке прошёл через отключённые рамки металлоискателя в 08:48 по местному времени.
Полицейские у школы в Челябинске, где произошло нападение. Видео © SHOT
Ещё через две минуты, в 08:50, школьник ворвался в кабинет посреди урока биологии и напал на одноклассников. В 09:03 ученикам и учительнице удалось отбиться от нападавшего и он выбежал из кабинета. В 09:05 51-летняя женщина-охранник услышала крики и нажала тревожную кнопку.
Первые два звонка в полицию поступили в 09:07. Через десять минут после этого, в 09:17, прибывшие силовики скрутили нападавшего в туалете, где он пытался свести счёты с жизнью.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу с молотком и начал без разбора калечить одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух школьниц проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших оперируют. По информации SHOT, металлорамки в челябинской школе выключили за несколько дней до нападения.