Металлорамки в челябинской школе выключили за несколько дней до нападения
Рамки-металлодетекторы в челябинской школе, по данным SHOT, были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком и ножом в рюкзаке.
Тревожную кнопку сотрудница частного охранного предприятия нажала только спустя 15 минут после нападения Ромы на одноклассников — уже после того, как удалось скрутить ученика в туалете, где тот пытался совершить суицид.
ЧОП «Правопорядок+» сотрудничает с коррекционной школой № 68 с начала прошлого года. Рамка в школе была, но её выключили за несколько дней до нападения. Почему — сейчас пытаются выяснить следователи. Решается вопрос об аннулировании удостоверения охранницы.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он беспрепятственно принёс молоток в рюкзаке и побежал в сторону подростков, начав хаотично наносить удары. Известно, что ранены трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё пробит череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства.
Life.ru