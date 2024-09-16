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16 сентября, 08:39

Металлорамки в челябинской школе выключили за несколько дней до нападения

Рамки-металлодетекторы в челябинской школе, по данным SHOT, были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком и ножом в рюкзаке.

Тревожную кнопку сотрудница частного охранного предприятия нажала только спустя 15 минут после нападения Ромы на одноклассников — уже после того, как удалось скрутить ученика в туалете, где тот пытался совершить суицид.

ЧОП «Правопорядок+» сотрудничает с коррекционной школой № 68 с начала прошлого года. Рамка в школе была, но её выключили за несколько дней до нападения. Почему — сейчас пытаются выяснить следователи. Решается вопрос об аннулировании удостоверения охранницы.

Подростка, напавшего с молотком на школу в Челябинске, отправили в психдиспансер
Подростка, напавшего с молотком на школу в Челябинске, отправили в психдиспансер

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он беспрепятственно принёс молоток в рюкзаке и побежал в сторону подростков, начав хаотично наносить удары. Известно, что ранены трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё пробит череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства.

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Life.ru

Николай Рюмин
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