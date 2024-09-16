Металлорамки в челябинской школе выключили за несколько дней до нападения

Рамки-металлодетекторы в челябинской школе, по данным SHOT, были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком и ножом в рюкзаке.

Тревожную кнопку сотрудница частного охранного предприятия нажала только спустя 15 минут после нападения Ромы на одноклассников — уже после того, как удалось скрутить ученика в туалете, где тот пытался совершить суицид.