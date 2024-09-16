У второй пострадавшей школьницы из Челябинска тоже проломлен череп
Вторую пострадавшую в Челябинске школьницу готовят к операции
Вторую пострадавшую в челябинской коррекционной школе девочку готовят к операции — ей одноклассник тоже проломил череп. Об этом сообщает SHOT.
Бабушка и папа пострадавшей в челябинской школе девочки – о её состоянии. Видео © SHOT
Школьница в шоковом состоянии и ничего не помнит. Как рассказали её папа и бабушка, о случившемся они узнали от учителя и сразу приехали к школе. Подростка госпитализировали — по словам близких, у неё сильные боли в животе, рвота.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он достал инструмент из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. По предварительным данным, пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали, на место едут психологи.