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16 сентября, 07:43

У второй пострадавшей школьницы из Челябинска тоже проломлен череп

Вторую пострадавшую в Челябинске школьницу готовят к операции

Вторую пострадавшую в челябинской коррекционной школе девочку готовят к операции — ей одноклассник тоже проломил череп. Об этом сообщает SHOT.

Бабушка и папа пострадавшей в челябинской школе девочки – о её состоянии. Видео © SHOT

Школьница в шоковом состоянии и ничего не помнит. Как рассказали её папа и бабушка, о случившемся они узнали от учителя и сразу приехали к школе. Подростка госпитализировали — по словам близких, у неё сильные боли в животе, рвота.

SHOT снял госпитализацию девочки, раненной при нападении в школе Челябинска
SHOT снял госпитализацию девочки, раненной при нападении в школе Челябинска

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он достал инструмент из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. По предварительным данным, пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали, на место едут психологи.

Обложка ©

VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

Александра Вишнякова
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