У второй пострадавшей школьницы из Челябинска тоже проломлен череп

Вторую пострадавшую в челябинской коррекционной школе девочку готовят к операции — ей одноклассник тоже проломил череп. Об этом сообщает SHOT.

Школьница в шоковом состоянии и ничего не помнит. Как рассказали её папа и бабушка, о случившемся они узнали от учителя и сразу приехали к школе. Подростка госпитализировали — по словам близких, у неё сильные боли в животе, рвота.