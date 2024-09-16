Напавший на одноклассников с молотком челябинский школьник избежит уголовной ответственности

13-летнего подростка, напавшего на одноклассников в челябинской коррекционной школе, не будут привлекать к уголовной ответственности. Как сообщает SHOT, подростка отправят на принудительное лечение.

По данным телеграм-канала, дома у мальчика уже провели обыски. Выяснилось, что молоток и нож лежали в свободном доступе. Сегодня утром подросток взял их с собой на уроки и смог пронести в школу через рамки металлоискателя, которые могли отключить из-за того, что они срабатывали на телефоны и постоянно шумели.