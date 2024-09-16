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16 сентября, 12:17

Напавший на одноклассников с молотком челябинский школьник избежит уголовной ответственности

SHOT: Напавшего на школу в Челябинске отправят на принудительное лечение

13-летнего подростка, напавшего на одноклассников в челябинской коррекционной школе, не будут привлекать к уголовной ответственности. Как сообщает SHOT, подростка отправят на принудительное лечение.

Следователи работают по делу о нападении на школу в Челябинске. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

По данным телеграм-канала, дома у мальчика уже провели обыски. Выяснилось, что молоток и нож лежали в свободном доступе. Сегодня утром подросток взял их с собой на уроки и смог пронести в школу через рамки металлоискателя, которые могли отключить из-за того, что они срабатывали на телефоны и постоянно шумели.

Также SHOT сообщает, что уволена охранница школы Оксана Юрьевна, которая помогала обезвредить подростка. На учреждение возложена ответственность за халатность и несоблюдение порядка и прав переноса запрещённых предметов.

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Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал бить одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали. Известно, что подросток состоял на учёте в психиатрическом диспансере. СК возбудил уголовные дела. Life.ru восстановил хронологию нападения на школу. Инцидент прокомментировали в Кремле.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Никита Никонов
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