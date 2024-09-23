Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 09:26

У одного из пострадавших при нападении в школе Балаганска пробита голова

SHOT: При нападении в школе Балаганска пострадали трое восьмиклассников

В результате нападения в школе в Балаганске Иркутской области пострадали трое учеников восьмого класса. У одного их них пробита голова, у двух — травмы рук. Об этом сообщает SHOT. Список пострадавших:

  1. Олег Б., травма головы
  2. Дмитрий Н., травмы рук
  3. Сергей Д., травмы рук

Ученики получили несерьёзные травмы, так как вовремя вмешался учитель физкультуры. По данным телеграм-канала, медики осмотрели всех детей на месте и отпустили домой.

Суд решил не арестовывать замдиректора школы в Челябинске, на которую напали
Суд решил не арестовывать замдиректора школы в Челябинске, на которую напали

Напомним, в понедельник, 23 сентября, школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области. Это произошло на перемене перед уроком физкультуры. 13-летний Артём заранее планировал массовое убийство. Известно, что в школе не было металлорамок.

Ровно неделю назад было совершено похожее нападение в школе в Челябинске. В результате пострадало пять человек, троих детей перевезли на лечение в Москву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров