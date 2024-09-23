У одного из пострадавших при нападении в школе Балаганска пробита голова

В результате нападения в школе в Балаганске Иркутской области пострадали трое учеников восьмого класса. У одного их них пробита голова, у двух — травмы рук. Об этом сообщает SHOT. Список пострадавших:

Олег Б., травма головы Дмитрий Н., травмы рук Сергей Д., травмы рук

Ученики получили несерьёзные травмы, так как вовремя вмешался учитель физкультуры. По данным телеграм-канала, медики осмотрели всех детей на месте и отпустили домой.