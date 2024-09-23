У одного из пострадавших при нападении в школе Балаганска пробита голова
SHOT: При нападении в школе Балаганска пострадали трое восьмиклассников
В результате нападения в школе в Балаганске Иркутской области пострадали трое учеников восьмого класса. У одного их них пробита голова, у двух — травмы рук. Об этом сообщает SHOT. Список пострадавших:
- Олег Б., травма головы
- Дмитрий Н., травмы рук
- Сергей Д., травмы рук
Ученики получили несерьёзные травмы, так как вовремя вмешался учитель физкультуры. По данным телеграм-канала, медики осмотрели всех детей на месте и отпустили домой.
Напомним, в понедельник, 23 сентября, школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области. Это произошло на перемене перед уроком физкультуры. 13-летний Артём заранее планировал массовое убийство. Известно, что в школе не было металлорамок.
Ровно неделю назад было совершено похожее нападение в школе в Челябинске. В результате пострадало пять человек, троих детей перевезли на лечение в Москву.
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