Суд решил не арестовывать замдиректора школы в Челябинске, на которую напали
Центральный районный суд Челябинска не стал арестовывать заместителя директора школы № 68, где в понедельник один из учеников совершил нападение на детей и учителя. Об этом пишет ТАСС. Следствие просило отправить фигуранта в СИЗО на два месяца.
«В удовлетворении ходатайства следователя отказать. Освободить в зале суда», — заключили в суде.
Напомним, что утром 16 сентября в Челябинске 13-летний подросток с ножом и молотками без каки-либо вопросов со стороны охраны прошёл в коррекционную школу, где устроил жестокое избиение детей. В результате пострадали четверо школьников, двум из которых он проломил череп, и преподавательница. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства. Задержаны замдиректора школы и ЧОП, охранявшей её. Установлено, что организация выполняла свои обязанности формально.
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