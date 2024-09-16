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16 сентября, 07:59

Life.ru узнал, как челябинский школьник смог пронести молоток и нож через рамку

Школьник, напавший на детей, пронёс молоток в рюкзаке, рамки не сработали

Школа в Челябинске, где произошло нападение. Фото © telegram/Прокуратура Челябинской области

Школа в Челябинске, где произошло нападение. Фото © telegram/Прокуратура Челябинской области

Школьник, напавший на одноклассников в челябинской школе, смог пронести нож, молоток и муляж пневматического пистолета в рюкзаке. На входе, по данным SHOT, сидел охранник-пенсионер. Он не нажимал тревожную кнопку, так как рамки-металлодетекторы не сработали, и ничего подозрительного у ученика замечено не было.

Школа в Челябинске, где произошло нападение. Видео © SHOT

Когда парень набросился на одноклассников с молотком, в школе началась паника. Обезвредить подростка помогала учительница химии и одноклассник нападавшего. Парень не испугался, дал отпор вооружённому ученику и сам пострадал. После этого нападавший выбежал из класса и спрятался в туалете, там его уже и догнал охранник школы. Как узнал SHOT, сотрудники школы дважды звонили в полицию.

Сейчас задержанный подросток находится в полиции вместе с родителями. Всего пострадали четверо две девочки, один мальчик и педагог. У учительницы перелом пальца руки. Во всех школах Челябинской области экстренно усилены меры безопасности.

У второй пострадавшей школьницы из Челябинска тоже проломлен череп
У второй пострадавшей школьницы из Челябинска тоже проломлен череп

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком набросился на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он достал инструмент из рюкзака, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. По предварительным данным, пострадали трое детей и учительница. 13-летнего нападавшего задержали.

Александра Вишнякова
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