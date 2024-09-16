Life.ru узнал, как челябинский школьник смог пронести молоток и нож через рамку

Школьник, напавший на одноклассников в челябинской школе, смог пронести нож, молоток и муляж пневматического пистолета в рюкзаке. На входе, по данным SHOT, сидел охранник-пенсионер. Он не нажимал тревожную кнопку, так как рамки-металлодетекторы не сработали, и ничего подозрительного у ученика замечено не было.

Школа в Челябинске, где произошло нападение. Видео © SHOT

Когда парень набросился на одноклассников с молотком, в школе началась паника. Обезвредить подростка помогала учительница химии и одноклассник нападавшего. Парень не испугался, дал отпор вооружённому ученику и сам пострадал. После этого нападавший выбежал из класса и спрятался в туалете, там его уже и догнал охранник школы. Как узнал SHOT, сотрудники школы дважды звонили в полицию.