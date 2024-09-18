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18 сентября, 08:17

Замдиректора школы и ЧОП в Челябинске задержаны после нападения в школе

В Челябинске после нападения подростка с молотком на детей в школе был задержан заместитель директора учебного заведения и замглавы охранного предприятия, отвечающего за безопасность детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В Челябинске после нападения подростка задержали замдиректора школы. Видео © Telegram / СУ СК по Челябинской области

«Задержан заместитель директора учебного учреждения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК», — сказано в тексте публикации.

Инцидент также послужил причиной возбуждения уголовного дела об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В рамках этого дела был задержан замдиректора охранной фирмы, которому предъявили обвинение.

Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка
Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске 13-летний подросток, вооружившийся молотками и ножом беспрепятственно прошёл в коррекционную школу, где устроил жестокое избиение детей. В результате пострадали четверо школьников и преподаватель. У двух девочек пробит череп. Нападавший был задержан и отправлен в психдиспансер. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства. Life.ru узнал, как челябинский школьник смог пронести молоток и нож через рамку. Тем временем в школах Челябинска начали дежурить сотрудники полиции.

Обложка ©

Telegram / СУ СК по Челябинской области

Владимир Озеров
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