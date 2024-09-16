Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 14:32

Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка

Следственный комитет по Челябинской области разместил оперативное видео по делу о нападении подростка на коррекционную школу. Кадры появились в телеграм-канале ведомства. Судя по всему, они сняты как в учебном заведении, так и дома у ребёнка.

Оперативное видео из Челябинска. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Эксперт составил Life.ru мрачный психологический портрет подростка, напавшего на школу в Челябинске
Эксперт составил Life.ru мрачный психологический портрет подростка, напавшего на школу в Челябинске

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком беспрепятственно проник в коррекционную школу и начал без разбора жестоко наносить удары одноклассникам. Известно, что пострадали четверо детей и учительница. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших уже прооперировали.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров