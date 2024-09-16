Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка
Следственный комитет по Челябинской области разместил оперативное видео по делу о нападении подростка на коррекционную школу. Кадры появились в телеграм-канале ведомства. Судя по всему, они сняты как в учебном заведении, так и дома у ребёнка.
Оперативное видео из Челябинска. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком беспрепятственно проник в коррекционную школу и начал без разбора жестоко наносить удары одноклассникам. Известно, что пострадали четверо детей и учительница. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших уже прооперировали.
Telegram / СУ СК России по Челябинской области