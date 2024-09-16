Эксперт составил Life.ru мрачный психологический портрет подростка, напавшего на школу в Челябинске
Психолог Коржаева: Напавший на школу подросток считал себя чужим среди близких
Если ребёнок в возрасте 13 лет слишком тихий и испытывает трудности в общении со сверстниками, это повод насторожиться. При этом смотреть на внешне здоровые отношения в семье в случаях, подобных напавшему на школу в Челябинске подростку, бесполезно, так как никто не знает о происходящем за закрытыми дверями. Об этом в разговоре с Life.ru заявила клинический психолог Ирина Коржаева.
По её словам, мальчик чувствовал себя чужим среди близких и одиноким, что подтверждают его соцсети. По психологическому состоянию ребёнка мог ударить также буллинг со стороны одноклассников. Нередко учителя игнорируют проблему.
Можно предположить, что у мальчика был депрессивный эпизод в жизни, который достаточно долго развивался, а далее последовало такое острое состояние... Если у подростка уже есть проблемы, то он должен находится на постоянной терапии, тогда бы, скорее всего, этой ситуации не случилось бы
Специалист отметила, что устанавливать высокий уровень доверия необходимо с самого момента рождения ребёнка, и если этого не добиться, то конечное поведение чада будет трудно предсказать. В любой непонятной ситуации он должен приходить домой и спокойно, не боясь осуждения, рассказывать, что с ним происходит. Если же он всячески избегает разговоров, важно это отслеживать и исправлять, так как молчание способно вылиться в негативные эмоции.
Психолог призвала чаще говорить со своими детьми и дарить им безусловную любовь, а также научить нередко путающегося в себе подростка не поддаваться панике в стрессовых ситуациях и действовать разумно. Родители обязаны проводить беседы доверительного характера об этом, подчеркнула специалист.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал без разбора калечить одноклассников. Известно, что пострадали четверо детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших прооперировали.
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