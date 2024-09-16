Эксперт составил Life.ru мрачный психологический портрет подростка, напавшего на школу в Челябинске

Если ребёнок в возрасте 13 лет слишком тихий и испытывает трудности в общении со сверстниками, это повод насторожиться. При этом смотреть на внешне здоровые отношения в семье в случаях, подобных напавшему на школу в Челябинске подростку, бесполезно, так как никто не знает о происходящем за закрытыми дверями. Об этом в разговоре с Life.ru заявила клинический психолог Ирина Коржаева.

По её словам, мальчик чувствовал себя чужим среди близких и одиноким, что подтверждают его соцсети. По психологическому состоянию ребёнка мог ударить также буллинг со стороны одноклассников. Нередко учителя игнорируют проблему.

Можно предположить, что у мальчика был депрессивный эпизод в жизни, который достаточно долго развивался, а далее последовало такое острое состояние... Если у подростка уже есть проблемы, то он должен находится на постоянной терапии, тогда бы, скорее всего, этой ситуации не случилось бы Ирина Коржаева Клинический психолог

Специалист отметила, что устанавливать высокий уровень доверия необходимо с самого момента рождения ребёнка, и если этого не добиться, то конечное поведение чада будет трудно предсказать. В любой непонятной ситуации он должен приходить домой и спокойно, не боясь осуждения, рассказывать, что с ним происходит. Если же он всячески избегает разговоров, важно это отслеживать и исправлять, так как молчание способно вылиться в негативные эмоции.