Двух детей, пострадавших при нападении на школу в Челябинске, прооперировали
Двое детей, пострадавшие в результате кровавого инцидента в школе Челябинска, успешно прооперированы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.
«На данный момент двое детей прооперированы, состояние стабильное», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком, спрятанным в рюкзаке, беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и избил им одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали. Известно, что подросток состоял на учёте в психиатрическом диспансере. СК возбудил уголовные дела. Life.ru восстановил хронологию нападения на школу. Инцидент прокомментировали в Кремле.
Life.ru