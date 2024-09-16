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16 сентября, 14:00

Двух детей, пострадавших при нападении на школу в Челябинске, прооперировали

Двое детей, пострадавшие в результате кровавого инцидента в школе Челябинска, успешно прооперированы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

«На данный момент двое детей прооперированы, состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Life.ru публикует видео допроса напавшего на школу в Челябинске подростка
Life.ru публикует видео допроса напавшего на школу в Челябинске подростка

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком, спрятанным в рюкзаке, беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и избил им одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали. Известно, что подросток состоял на учёте в психиатрическом диспансере. СК возбудил уголовные дела. Life.ru восстановил хронологию нападения на школу. Инцидент прокомментировали в Кремле.

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Life.ru

Мария Любицкая
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